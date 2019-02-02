В Сумах взорвался автомобиль с водителем: фото и видео с места происшествия

В Сумах на частном подворье в гараже взорвался автомобиль, когда владелец сел за руль и завел машину.

Об этом сообщает ТСН.

Взрывной волной вырвало ворота в гараже и разрушило крышу, которой привалило авто. Из-под обломков водителя доставали родственники и соседи.

"Взрыв был мощный, потому что дом затрясло. Я испугалась, выскочила сюда. И выскочила соседка, чтобы вызвать скорую и пожарных", - рассказала соседка Галина Романова.

21-летний пострадавший выжил, с ожогами лица и рук его госпитализировали в больницу.

На месте следов взрывчатки эксперты не нашли, поэтому предполагают, что произошла утечка из газового оборудования, которым оснащена машина.

"Вероятно, в автомобиле была какая-то неисправность, которая позволяла вытекать газу, и на момент, когда был спровоцирован поджогом или электрической искрой инициирования газа – произошел взрыв того объема газа, который вытек", - рассказал руководитель взрыво-технического отдела ГУНП в Сумской области Олег Евлаш.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровно прогремел взрыв на рынке.