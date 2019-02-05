Украина за два года потеряла более трех тысяч БМП/БТР: Луценко раскрыл подробности

В период 2005-2007 годов Украина потеряла более 3000 БМП/БТР.

Об этом сообщил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно хищений в ВСУ в течение 2004-2017 годов сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет УНН.

Он сообщил, что до того, как Гриценко возглавил Минобороны на балансе находилась 5731 единица БМП/БТР.

Однако, уже в период 2005-2007 годов, при руководстве Гриценко, запасы снизились до 2399. Еще год спустя, как добавил генпрокурор, запасов было уже 2289. При этом на тот момент потребности армии в БТР/БМП составляли 4500 единиц.