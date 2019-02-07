В Черновцах нетрезвый водитель хотел подменить мочу на экспертизе: видео

В Черновцах пьяный водитель пытался подменить собственную мочу во время экспертизы.
Об этом сообщает ТСН.
Отмечают, что мужчина спланировано сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также нарушитель продумал вариант, если его остановит полиция - он взял с собой контейнер с мочой.
На дороге города правоохранители таки заметили авто, которое двигалось с нарушением правил. Патрульны остановили нарушителя и увидели, что он находится под воздействием алкоголя или наркотических неизвестных веществ. Мужчина, в свою очередь, сразу согласился пройти экспертизу. Однако во время набора мочи в наркодиспансере он пытался заменить емкость с анализом на другую, которую подготовил заранее.
Как сообщал "Апостроф", 28 января в селе Заря Ровенской области патрульные полицейские попытались остановить подозрительный автомобиль Opel Astra: водитель и пассажир оказали сопротивление.