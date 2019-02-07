В Житомире подростки зверски избили школьницу на камеру: шокирующее видео

В Житомире ученики одной из местных школ устроили избиение девушки, сняли все на камеру, а видео распространили в сети.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На кадрах видно, как девушка в розовой кофточке стоит перед толпой сверстников. Сначала - получает пощечину от одной из присутствующих девушек, потом вторая - начинает бить жертву кулаками и ногами.

Потерпевшая падает, поднимается и что-то говорит нападавшей. В ответ получает удар ногой в лицо.

Полиции удалось найти одну из обидчиц. Ею оказалась 14-летняя девушка, которая живет с бабушкой, пока мама - на заработках за границей. Хулиганка уже попадала в поле зрения ювенальной полиции, ведь трижды убегала из дома. Имя жертвы полицейским также известно. Впрочем, по данным правоохранителей, заявлений от потерпевшей или ее родителей пока не поступало.

Как отмечается, все участницы - ученицы разных школ Житомира. Причины избиения на данный момент неизвестны.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в центре Киева толпа подростков жестоко избила мужчину.