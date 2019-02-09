Боевики на Донбассе применили лазерное оружие: подробности

В ночь на 9 февраля, боевики так называемой ЛНР использовали лазерное оружие в районе пункта пропуска Станица Луганская.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"До 4-х часов утра сегодня, начиная с 22:00, 8 февраля, в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасности использования оптических и тепловизионных приборов точных мест выхода луча установить не удалось", - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил фиксировали подобные случаи неоднократно. В течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражение органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы.

"Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций", - сказано в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в октябре 2018 года украинский пограничник при выполнении служебных обязанностей в районе Марьинки, Донецкой области, получил лазерный ожог сетчатки глаза.