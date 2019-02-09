Попали в яблочко: появились яркие фото учений артиллеристов ВСУ

Артиллеристы ВСУ провели учения, отбив возможное наступление противника.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook, публикуя фото учений.

"Снайперка, как еще называют "Рапиру" попадала в "яблочко" с первого раза и изрешетила цель точным попаданием. Стоит отметить, что почти все военнослужащие имеют немалый боевой опыт, ведь выполняют свои обязанности уже не первый год, в том числе в АТО/ООС", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", механизированные подразделения 93-ей ОМБр "Холодный Яр" отметили первый снег батальонными тактическими учениями. Кроме того, украинские военные провели в зоне ООС на Донбассе проверку боевой готовности подразделений реактивной артиллерии "Смерч". Также спецназ ВСУ устроил "диверсии" на военных складах.