​Убитых не убьешь: в сети опубликовали фото и видео "отдыха" боевиков на Донбассе

В сети появились фото и видео с боевиками на Донбассе, в состоянии очень сильного наркотического опьянения.

Соответствующие кадры опубликовал блогер под ником Necro Mancer.

"Часть комментаторов считает, что всё это постановка. И да, чуваки живые", - написал блогер.

Под постом появились комментарии.

"Интересно, местные, или "освободуны" с Рассеи?", "Местные, скорее всего. Точнее, корпусные. Из РФ сейчас в качестве ихтамнетов тупо мясо не едет", "Убитых не убьешь", - пишут комментаторы.

Хотя некоторые не исключают, что данные видео-фотоснимки постановочные.

"Нафига фейкии такие делать, непонятно", "щляпа фейк, постанова!", - написали они.

Как сообщал "Апостроф", добровольцы из России, получив ранение на Донбассе, оказываются ненужными и брошенными.