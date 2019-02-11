​Убитых не убьешь: в сети опубликовали фото и видео "отдыха" боевиков на Донбассе

В сети появились фото и видео с боевиками на Донбассе, в состоянии очень сильного наркотического опьянения.
Соответствующие кадры опубликовал блогер под ником Necro Mancer.
"Часть комментаторов считает, что всё это постановка. И да, чуваки живые", - написал блогер.
Под постом появились комментарии.
"Интересно, местные, или "освободуны" с Рассеи?", "Местные, скорее всего. Точнее, корпусные. Из РФ сейчас в качестве ихтамнетов тупо мясо не едет", "Убитых не убьешь", - пишут комментаторы.
Хотя некоторые не исключают, что данные видео-фотоснимки постановочные.
"Нафига фейкии такие делать, непонятно", "щляпа фейк, постанова!", - написали они.
И видео туда же #Новоазовск #9ошпмп #1ак #роа pic.twitter.com/OuCFGXJOx3— Necro Mancer (@666_mancer) 11 февраля 2019 г.
Как сообщал "Апостроф", добровольцы из России, получив ранение на Донбассе, оказываются ненужными и брошенными.