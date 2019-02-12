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Под Киевом поймали педофила из Германии: опубликованы фото и видео

вторник, 12 февраля 2019, 16:45

В Киевской области полиция задержала педофила с Германии, которого подозревают в развращении и изнасилованиях детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В городе Обухов Киевской области правоохранители поймали жителя Германии, который с 2007 по 2012 год неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Полиция Германии обнаружили 15 таких фактов, потому мужчина находился в международном розыске.

"Согласно материалам, которые мы получили от правоохранительных органов Германии, данное лицо в течение 2007 - 2012 годов неоднократно совершала развратные действия, развращение и изнасилование детей. Нашими коллегами из Германии зафиксировано 15 таких фактов", - сообщил начальник отдела розыска Департамента уголовного розыска Нацполиции Роман Крилевич.

Подозреваемый находился в международном розыске с февраля 2015 года. Ему инкриминируют совершение преступлений, связанных с развращением детей с отягчающими обстоятельствами. Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьей 174 (Развращение подопечных), статьей 176 (Развращение детей) Уголовного кодекса Германии.

"Мы проверили полученную информацию о возможных мест его нахождения, отработали все полученные данные, провели дополнительные мероприятия и задержали его", - отметил начальник розыскного подразделения.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному временного ареста с последующей экстрадицией в Германию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в рядах оккупационных войск так называемой ЛНР разоблачили боевика-педофила.

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