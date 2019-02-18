На Донбассе ликвидирован боевик "Молчун": опубликованы фото

На Донбассе ликвидировали боевика по прозвищу "Молчун".

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Варчак Андрей Михайлович "Молчун" (10/02/82, Антрацитовский р-н/Енакиево) погиб в р-не Горловки ~04/02/19 (попадание в блиндаж)", - говорится в сообщении.

Боевик входит в базу Миротворец. Исходя из ее данных, он состоял в мотострелковом подразделении так называемой ДНР. Также он участвовал на учениях на танковом полигоне боевиков в районе г. Дебальцево.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали Абдуллу, "случайно" погибшего на Донбассе.

Также в сети показали фото 21-летнего боевика, Дмитрия Сидорова из Донецка, ликвидированного на Донбассе в пятницу, 8 февраля.

Кроме того, были опубликованы фото и данные про очередного боевика на Донбассе, Сергея Ляхова из российского города Новороссийск, который пополнил "Груз 200".