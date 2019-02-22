В Харькове произошло эпичное ДТП с трамваями: опубликовано видео

В Харькове на перекрестке улиц Героев Труда и Тракторостроителей столкнулись два трамвая.

Видео инцидента опубликовано в Facebook в сообществе "ХС-Харьков".

"Эпичное ДТП двух трамваев на перекрестке Героев Труда/Тракторостроителей. Видали-видали, но такое...", - говорится в подписи к видео.

Судя по видео один из водителей, подъезжая к остановке, на развилке не захотел уступить и пропустить другой трамвай. Информации о пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве дети забросали камнями трамвай, разбив стекло.

Кроме того, неадекват в Киеве устроил опасную истерику из-за поломки трамвая.

Также 10 февраля в Харькове сотни людей вышли на протесты против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.