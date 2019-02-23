В Италии бушует мощный ураган: есть жертвы, фото

В Италии в результате мощного урагана погибли три человека.

Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

В стране бушует сильный ураганный ветер, который повалил деревья и разрушил здания и другие конструкции. Так, вблизи итальянского Фрозиноне сильный ветер вызвал обвал стены дома, в результате чего погибли 2 человека.

Еще один человек погиб вблизи Рима, когда на его автомобиль упало дерево. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Кроме того, вблизи Неаполя дерево упало на автомобиль, в котором находилась женщина с ребенком. В результате инцидента никто не погиб, однако женщина получила травму головы. Ребенок не пострадал.

Отмечается, что ураган свирепствует и в итальянском регионе Кампания. Из-за непогоды в регионе закрыли все школы и остановили сообщение с соседними островами.

Как сообщал "Апостроф", в результате сильных дождей, выпавших в ночь с 23 на 24 октября на Кубани (РФ) пострадали пять человек, двое из них погибли, троим оказана медицинская помощь, судьба одного человека неизвестна.