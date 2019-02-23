В сети показали новые доказательства наличия "ихтамнетов" на Донбассе

В сети разоблачили одного из российских боевиков, который получил награду за участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан на своей странице в Twitter.

"Особенности "гражданской" войны... или кто там сегодня вместе с небратьями празднует...", - написал он.

Штефан опубликовал снимок российского кадрового боевика Рустама Файзуллина. Он воюет в 15-й омсбр и сделал фото возле БТР-70М в городе Лутугино Луганской области в сентябре 2014 года.

"В декабре 2014-го награжден медалью "За отвагу"", - констатировал офицер ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео боевой операции на Донбассе, которую украинские военные провели в районе населенного пункта Золотое в Луганской области.