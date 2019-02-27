​Ледяная "крепость": в сети показали впечатляющее фото ЧП на оккупированном Донбассе

В сети появилось фото замерзшего водовода канала Северский Донец-Донбасс в районе Горловки, который был поврежден вследствие военных действий на Донбассе.

Соответствующее фото опубликовали сепаратистские СМИ.

"На фото место обстрела водовода "Северский Донец-Донбасс" в серой зоне к западу от Горловки", - пишут сепаратисты.

На фото видно, что поврежденный водовод превратился в ледяную глыбу.

Напомним, канал Северский Донец-Донбасс является ключевым источником водоснабжения в регионе.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео последствий обстрела из минометов населенных пунктов Золотое и Новоалександровка на Донбассе.

Ранее также сообщалось, что украинские военные в очередной раз зафиксировали применение боевиками корректированного снаряда производства РФ по мирным населенных пунктах вдоль линии разграничения в Донбассе.