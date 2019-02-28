Появилось видео жуткого "ледяного" ЧП у боевиков ДНР

В сети появилось видео замерзшего водовода канала Северский Донец-Донбасс в районе Горловки, который был поврежден вследствие военных действий на Донбассе.

Ролик опубликовали СМИ сепаратистов.

Как сообщает пресс-служба КП "Вода Донбасса", аварийно-восстановительные бригады 27 февраля закончили ремонтные работы.

"Аварийно-восстановительные бригады Регионального управления по эксплуатации канала закончили ремонтные работы на магистральном водоводе диаметром 2100 мм канала Северский Донец-Донбасс, поврежденном в результате боевых действий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после выполнения подготовительных работ по расчистке образовавшейся наледи в зоне утечки заварено два отверстия по 10 мм и две трещины – одна длиной 200 мм в районе арочного перехода, другая длиной 800 мм в районе анкерной опоры. Каждый час канал терял более 30 кубических метров питьевой воды.

В настоящее время начато заполнение магистрального трубопровода водой. Он выйдет на полную мощность подачи воды 1 марта.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео последствий обстрела из минометов населенных пунктов Золотое и Новоалександровка на Донбассе.

Ранее также сообщалось, что украинские военные в очередной раз зафиксировали применение боевиками корректированного снаряда производства РФ по мирным населенных пунктах вдоль линии разграничения в Донбассе.