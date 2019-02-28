РУС. | УКР.

четверг, 28 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

10:01
Названы результаты переговоров Трампа и Ким Чен Ына о ядерном оружии
10:01
В центре Киева вышли на митинг с требованием импичмента Порошенко: фото
09:59
​Боевики ДНР показали видео, как водят пленного украинского бойца по улицам Донецка
09:46
Швондер в камуфляже: сети поразило видео с адептом "русского мира" в Минске
09:44
​Украина подписала с Россией "рыбное" соглашение по Азовскому морю
09:33
Надеюсь, виновные будут отстранены: комментатор Евровидения высказалась об отказе Украины от конкурса
09:30
"Ливерпуль" и "Арсенал" уничтожили соперников, забив на двоих 10 голов: видеообзоры
09:28
​Громкий скандал в Украине вокруг "Евровидения" высмеяли яркими фотожабами
09:13
Появилось видео жуткого "ледяного" ЧП у боевиков ДНР
09:02
В Тернополе мать 30 лет держала дочь в плену, не выпуская на улицу: фото, видео и шокирующие подробности
08:31
В Ровно маршрутка попала в масштабное ДТП: фото
08:21
У Тимошенко заявили о подготовке властями политической провокации
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилось видео жуткого "ледяного" ЧП у боевиков ДНР

четверг, 28 февраля 2019, 09:13

В сети появилось видео замерзшего водовода канала Северский Донец-Донбасс в районе Горловки, который был поврежден вследствие военных действий на Донбассе.

Ролик опубликовали СМИ сепаратистов.

Как сообщает пресс-служба КП "Вода Донбасса", аварийно-восстановительные бригады 27 февраля закончили ремонтные работы.

"Аварийно-восстановительные бригады Регионального управления по эксплуатации канала закончили ремонтные работы на магистральном водоводе диаметром 2100 мм канала Северский Донец-Донбасс, поврежденном в результате боевых действий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после выполнения подготовительных работ по расчистке образовавшейся наледи в зоне утечки заварено два отверстия по 10 мм и две трещины – одна длиной 200 мм в районе арочного перехода, другая длиной 800 мм в районе анкерной опоры. Каждый час канал терял более 30 кубических метров питьевой воды.

В настоящее время начато заполнение магистрального трубопровода водой. Он выйдет на полную мощность подачи воды 1 марта.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео последствий обстрела из минометов населенных пунктов Золотое и Новоалександровка на Донбассе.

Ранее также сообщалось, что украинские военные в очередной раз зафиксировали применение боевиками корректированного снаряда производства РФ по мирным населенных пунктах вдоль линии разграничения в Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: