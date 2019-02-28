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В Одессе экстренно сел самолет из Стамбула: подробности и карта

четверг, 28 февраля 2019, 21:35

В четверг, 28 февраля, в международном аэропорту Одессы совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Москву.

Об этом сообщает Думская.

Как передает издание, пассажирский Boeing 737 запросил разрешение на вынужденную посадку из-за низкого давления масла в системе.

Самолет успешно приземлился в 17:40. На данный момент самолет с 122 пассажирами на борту находится на стоянке. Специалисты проводят осмотр систем и агрегатов. А около 21.00 стало известно, что компания Turkish Airlines выслала резервный борт, который в скором времени приземлится в Одессе.

Как сообщал "Апостроф", ранее также стало известно о серьезном ЧП с пассажирским самолетом в небе над Одессой. Самолет летел в Барселону.

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