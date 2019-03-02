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Под Черновцами из-за перехода церкви в ПЦУ подрались священники: подробности инцидента

суббота, 02 марта 2019, 18:35

В субботу, 2 марта, в Черновицкой области собрание церковной общины завершились дракой между двумя священнослужителями.

Об этом сообщает УНИАН.

Инцидент произошел в селе Бережонка Вижницкого района во время собрания прихода церкви Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Община церкви решила перейти из подчинения бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

По словам местных жителей, на собрании присутствовали 192 жителя Бережонки. За переход проголосовали 164 участника собрания. В то же время "против" были 18 человек, а "воздержались" - десять.

"На сборы приехали сторонники бывшей УПЦ МП из соседних сел – Замостье, Милиево, Корытное. Они выступили против перехода церкви в ПЦУ. Во время собрания прихода возник конфликт между священником церкви Иоанна Богослова отцом Николаем и благочинным Вижницкого района Ильей Книгницким. Отец Николай обвинил благочинного в том, что он нарочно подстрекает людей и является раскольником. Позже он ударил Илью Книгницкого, в результате чего тот получил травмы лица", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работали сотрудники Национальной полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее священник Свято-Успенской Святогорской лавры УПЦ (МП) (Донецкая область) отказал украинскому бойцу провести богослужение по погибшим собратьям.

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