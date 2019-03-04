Под Полтавой отец на тракторе переехал собственного сына: фото и детали жуткой трагедии

Утром, в воскресенье, 3 марта, в селе Рясское Машевского района (Полтавская область) трактор насмерть переехал 8-летнего ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Как передают правоохранители, за рулем трактора находился 28-летний водитель, который оказался отцом погибшего мальчика. Известно, что ребенок выпал из трактора во время движения и получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

На данный момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Также решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Если вину мужчины докажут, ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее смертельное ЧП случилось с ребенком и на Донбассе.