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Под Тернополем произошла трагедия с потерявшимся малышом

понедельник, 04 марта 2019, 10:25

В Тернопольской области погиб 4-летний мальчик - ребенок ушел из дому и был найден в реке без сознания.

Об этом пишет местный сайт 0352.ua.

Отмечается, что 3 марта в 19:40 в оперативно-диспетчерскую службу Управления ГосЧС Украины в области поступила информация, что в с. Смыковцы Тернопольского района, на территории садового общества "Пролисок", около 19:00 пропал 4-летний мальчик.

Со слов матери, ребенок играл во дворе дома, но пока отец 10 минут отсутствовал, кормя кур, - бесследно исчез.

В управлении ГосЧС Украины в Тернопольской области, после получения уведомления по сигналу "Сбор - авария" были немедленно начаты поиски, в которых были задействованы 32 спасателя, 35 полицейских и около 20 человек из числа местного населения.

Ориентировочно в 21:05 патрульные обнаружили ребенка в реке без сознания. Спасатели совместно с работниками скорой медицинской помощи, в течение 30 минут проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, жизнь мальчика, который около двух часов провел в воде, спасти не удалось.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Закарпатье произошло жуткое ЧП с ребенком.

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