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На Донбассе прихлопнули боевика по кличке "Комар": фото

воскресенье, 03 марта 2019, 14:03

На Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Комар".

Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, наемник по имени Алексей Кисель, уроженец Донецкой области, погиб 2 марта в районе Приазовья.

Среди комментаторов новость о гибели очередного боевика вызвала волну одобрения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали месячный улов "бригады 200" у боевиков на Донбассе.

Помимо этого, также ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе, которые не скрывают даже сами оккупанты.

Также стало известно, что семьям боевиков приказали молчать об огромных потерях на Донбассе.

А боевики ДНР отправили на подвал бывшего соратника Януковича.

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