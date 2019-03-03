На Донбассе прихлопнули боевика по кличке "Комар": фото

На Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Комар".
Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, наемник по имени Алексей Кисель, уроженец Донецкой области, погиб 2 марта в районе Приазовья.
Среди комментаторов новость о гибели очередного боевика вызвала волну одобрения.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали месячный улов "бригады 200" у боевиков на Донбассе.
Помимо этого, также ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе, которые не скрывают даже сами оккупанты.
Также стало известно, что семьям боевиков приказали молчать об огромных потерях на Донбассе.
А боевики ДНР отправили на подвал бывшего соратника Януковича.