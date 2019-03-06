​Еще один не выдержал: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

Стало известно о самоликвидации очередного боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе Александра Петрова из Донецка.

Об этом сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"23.01.19 пополнилась очередным бойцом, Петров Александр из Донецка, сердце", - говориться в сообщении.

Сообщается также, что боевик был фигурантом сайта "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", стало известно о самоликвидации россиянина, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков.

стало известно о смерти боевика незаконного вооруженного формирования (НВФ) на Донбассе Сергея Жданова.

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