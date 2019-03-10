Катастрофа Ethiopian Airlines: погибли граждане 33 стран

10 марта произошла авиакатастрофа самолета авиакомпании Ethiopian Airlines на борту которого находились граждане разных стран.

Об этом сообщают в Telegram-канале LIFE SHOT.

"Выживших при крушении самолета в пригороде Аддис-Абебы нет. Об этом сообщают местные СМИ", - говорится в ресурсе.

Также там отметили, что на борту находились граждане 33-х стран. Однако каких именно не уточняется.

Как сообщал "Апостроф", в Колумбии вследствие неудачной аварийной посадки самолета погибли 12 человек. Самолет Douglas DC-3 авиакомпании Laser Airlines пытался совершить аварийную посадку из-за "чрезвычайной ситуации".

Также в сети появилось видео крушения грузового Boeing 767, который упал вблизи населенного пункта Ануак в американском штате Техас. Авиакатастрофа произошла 24 февраля, когда самолет заходил на посадку.