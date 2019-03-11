Ветер убил 29-летнюю женщину под Винницей: подробности трагедии

В понедельник, 11 марта, в Винницкой области ураганный ветер повалил дерево, которое убило 29-летнюю жительницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла в городе Хмальник на улице Северная около 10:00. Там из-за сильного ветра на 29-летнюю местную жительницу упало дерево. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

В полиции отметили, что все обстоятельства и причины трагедии будут выяснены в рамках открытого уголовного производства по статье 115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай").

Напомним, 11 марта в Киеве из-за сильного ветра на женщину упало сухое дерево.

Как сообщал "Апостроф", также 11 марта в центре Киева со здания ветром снесло крышу. Вследствие происшествия пострадали несколько машин.