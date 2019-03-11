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Появились новые подробности обрушения крыши жилого дома в центре Киева

понедельник, 11 марта 2019, 15:08

11 марта в центре Киева с жилого дома ветром снесло крышу.

Об этом сообщают в Telegram-канале THE NEWSROOM.

Напомним, инцидент произошел около станции метро "Золотые Ворота" на улице Николая Лысенко. Ветер снес крышу жилого дома, которая упала на проезжую часть.

Как отметили очевидцы, падающая кровля крыши задела две припаркованные под домом машины и повредила их. К счастью, никто из прохожих не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", 11 марта в Киеве из-за сильного ветра на женщину упало сухое дерево.

Также 10 марта в Виннице произошло смертельное ЧП: дерево упало на 11-летнюю девочку, в результате чего она скончалась. В тот день из-за непогоды в Украине было повалено сотни деревьев.

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