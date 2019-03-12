Страны ЕС приняли жесткое решение после крушения Boeing в Эфиопии

Во вторник, 12 марта, Германия, Ирландия и Франция закрыли свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Max 8 после недавней авиакатастрофы с самолетом этой модели в Эфиопии.

Об этом сообщает издание "Громадське".

После падения Boeing 737 Max 8 в Эфиопии более 25 авиакомпаний приостановили использование самолетов этой модели. В частности, это авиакомпании Эфиопии, Индонезии, Китая, Австралии, Сингапура, Малайзии, Омана, Южной Кореи, Великобритании и Норвегии. В Германии заявили, что не используют самолеты Boeing 737 Max 8.

"СМИ пишут, что Boeing 737 Max 8 авиакомпании Norwegian, следовавший в Тель-Авив, развернулся в воздухе и возвращается Стокгольм. Причина инцидента не сообщается, но незадолго до этого авиакомпания сообщила о приостановке полетов самолетов данной модели", - пишет ресурс 360tv.

Отмечают, что Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) также планирует запретить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8.

В то же время США не прекратили полеты, однако требуют от Boeing обновить программное обеспечение.

Это вторая авария самолета модели Boeing 737 Max 8 за прошедшие 5 месяцев. В октябре 2018 в Индонезии разбился пассажирский самолет с 188 людьми на борту. Через несколько минут после взлета он потерял связь с диспетчерами и упал в море.

Поскольку обе аварии произошли на этапе взлета, они имеют определенную степень сходства.

Напомним, одним из трех погибших россиян во время катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился в воскресенье, 10 марта, оказался "ихтамнет" Путина.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео с места крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.