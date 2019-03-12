В Украине раскрыта масштабная агентурная сеть Москвы: подробности скандала и видео

Служба безопасности Украины разоблачила в Украине сеть российских агентов под кодовым названием "Сапфир", которая действовала на подконтрольной Украины территории.

Об этом, как сообщает пресс-служба СБУ, сообщил руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко.

Отмечается, что агентурная сеть была создана главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ в Луганске.

Как стало известно, "Сапфир" по заданию из Москвы организовывала подготовку и проведение антиукраинских информационных кампаний. Также участники агентурной сети занимались сбором и анализом информации о высшем руководстве Украины, Вооруженных сил и других военных формирований.

Как удалось выяснить, руководителем агентурной сети был кадровый сотрудник генштаба ВС России подполковник Сазонов Александр Алексеевич, действовавший под псевдонимом "Павел Бодров".

В состав подразделения "Сапфир" входили пятнадцать идентифицированных членов так называемой "народной милиции" ЛНР, а возглавляла их завербованная военной разведкой России гражданка Украины - Василина Екатерина Геннадьевна.

Группа также тесно сотрудничала с так называемым советником "правительства" ЛНР, завербованным гражданином Украины Тимохиным Андреем Владимировичем по прозвищу "Князь".

СБУ установила, что агентурная сеть активно использовала соцсети для распространения фейковой информации о высшем военно-политическом руководстве Украины. В частности, распространялся фейковый приказ Минобороны Украины о приостановлении начисления всех дополнительных выплат военнослужащим Вооруженных сил.

Также они от имени патриотических сил объявляли об антиправительственных акциях, в частности относительно борьбы с коррупцией и объявления импичмента президенту.

По заказу из Москвы группа также разжигала в соцсетях межконфессиональную вражду.

"Поставленные российской разведкой задачи группа выполняла с помощью специально зарегистрированных в соцсетях страниц как проукраинского так и сепаратистского толка, создав в общей сложности более пятидесяти аккаунтов и сто тридцать групп в соцсетях", - рассказали в СБУ.

Также "Сапфир" активно распространял в сети информацию о сокрытии украинскими военными боевых потерь.

О своих "достижениях" группа ежемесячно отчитывалась перед ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ.

"Всего за время своего существования ими было сфабриковано и опубликовано в социальных сетях интернет почти двенадцать тысяч фейковых информационных материалов антиукраинского характера. Сейчас СБУ проводится комплекс мероприятий по блокированию деятельности группы "Сапфир", - сообщили в пресс-службе.

Также было установлено, что для сбора разведывательной информации на подконтрольной Украины территории действовали агенты военной разведки РФ в составе четырех человек.

Сейчас в Донецкой и Луганской областях задержаны агенты-информаторы ГУ Генштаба ВС РФ.

"Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли более двадцати устройств для связи, используемых для проведения шпионской деятельности, средства фото- и видеофиксации с размещенной на них информацией о военной технике, инженерных защитных сооружениях ВС Украины, других сведениях военного характера, а также почти двадцать СИМ-карт украинских и российских операторов и флэш-накопители. Также изъята символика Российской Федерации и так называемых "народных республик", - сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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