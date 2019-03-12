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Виновник пьяного смертельного ДТП в Киеве сбежал из больницы

вторник, 12 марта 2019, 20:13

9 марта в Киеве автомобиль на скорости влетел в стену, в результате чего пассажир погиб, а пьяного водителя госпитализировали, однако вскоре он сбежал с больницы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Daewoo Nexia врезался в бетонную стену. Пассажир его авто погиб на месте, а самого водителя госпитализировали. Однако после получения первичной медицинской помощи человек, оставив следователя и врачей, самовольно покинул медицинское учреждение.

В тот же день правоохранителям удалось установить местонахождение водителя и задержать его.

Сейчас мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Также установлено, что этот мужчина водитель ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Киеве Audi влетел в забор возле посольства России.

Как сообщал "Апостроф", 11 марта в Киеве произошло смертельное ДТП: маршрутка сбила мужчину.

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