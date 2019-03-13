Под Киевом пьяная теща устроила зятю кровавый террор: фото

Под Киевом женщина устроила разборки своему зятю, едва не зарубив его топором.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Женщина навеселе набросилась на сожителя своей дочери и дважды ударила его по голове острой частью топора. Мужчина нашел спасение у неравнодушных соседей, которые вызвали скорую и полицию", - говорится в сообщении полиции.

На место тут же выехали правоохранители. Женщину задержали в ее кровати, где она спала. Сразу вспомнить что натворила, женщина не смогла. Ее тут же задержали, а раненного 45-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Тернополем пьяные подростки едва не убили подругу за насмешки.