РУС. | УКР.

четверг, 14 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 марта

08:14
Боевые сортиры Путина: в России жестко прошлись по новейшим танкам "Армата"
08:13
На США обрушился мощный "бомбовый" циклон: появились первые видео снежной стихии
08:00
День числа Пи и именины Анны и Александра: какой праздник 14 марта
07:51
Появились видео спасения детей после смертельного обрушения школы в Нигерии
07:26
Под Запорожьем нашли мертвой 21-летнюю девушку: фото и детали загадочной смерти
07:19
В сети высмеяли прибытие в Крым "полезных идиотов" из Франции: видео
06:58
Боевики на Донбассе выпустили монеты с портретом Захарченко: в сети показали фото
06:49
Стало известно о трагической находке в пруду под Киевом: фото
06:43
В Британии приняли скандальное решение по Brexit: названы два сценария
06:32
Уничтожить все: в Украине нашли выход из замкнутого цикла политиков-кучмистов
06:30
Гороскоп на 14 марта: Водолеи истощены, а Ракам нужно терпение
05:38
Опубликованы документы и фото наемника Путина из "бригады 200" на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно о трагической находке в пруду под Киевом: фото

четверг, 14 марта 2019, 06:49

12 марта под Киевом в селе Крушинка обнаружили труп женщины.

Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook, тело 65-летней погибшей нашли в пруду на улице Колхозная.

Из водоема труп женщины извлекали спасатели. На месте происшествия работало 1-е отделение 29-й Государственной пожарно-спасательной части Василькова в составе четырех человек.

Погибшей оказалась женщина 1954 года рождения. Ее тело удалось вытащить из водоема при помощи багра и спасательной веревки.

Правоохранители выясняют все детали происшествия. Причины смерти женщины и ее личность уточняются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны подробности ужасного инцидента в Дарницком районе Киева, где в парке был обнаружен труп младенца.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: