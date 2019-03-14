Стало известно о трагической находке в пруду под Киевом: фото

12 марта под Киевом в селе Крушинка обнаружили труп женщины.

Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook, тело 65-летней погибшей нашли в пруду на улице Колхозная.

Из водоема труп женщины извлекали спасатели. На месте происшествия работало 1-е отделение 29-й Государственной пожарно-спасательной части Василькова в составе четырех человек.

Погибшей оказалась женщина 1954 года рождения. Ее тело удалось вытащить из водоема при помощи багра и спасательной веревки.

Правоохранители выясняют все детали происшествия. Причины смерти женщины и ее личность уточняются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны подробности ужасного инцидента в Дарницком районе Киева, где в парке был обнаружен труп младенца.