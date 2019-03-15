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В супермаркете Харькова произошли кровавые разборки между охраной и посетителем: видео

пятница, 15 марта 2019, 16:15

В Харьковском супермаркете произошли разборки охраны с посетителями, после чего один из них перерезал себе вены.

Об этом сообщает издание Newsroom.

Инцидент произошел в супермаркете "АТБ". По словам очевидца, охрана магазина остановила двух якобы выпивших парней и обвинила их в краже. В ходе стычки работники супермаркета повалили одного из них на пол и попытались обездвижить. Вскоре на место прибыли бойцы частной охранной структуры, однако они предпочли не вмешиваться в происходящее.

"Каким-то образом разъяренный парень, которому вменяли кражу, разбил какую-то стеклянную штуковину и вскрыл себе вены. Нанес себе увечья, нанес охраннику увечья в районе головы. За кадром осталось то, как частная охрана повалила на землю уже окровавленного парня и начала избивать его ногами", - рассказал автор видео под ником ALEN DELO.

По словам молодого человека, врачи скорой прибыли на место очень быстро, а правоохранителей не было 20 минут и очевидец их не дождался. В пресс-службе полиции заявили, что по факту происшествия в полицию никто не обращался.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве пьяная компания начала драку между собой, а закончила ее с сотрудниками полиции.

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