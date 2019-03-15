Во Львов прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ: фото

В четверг, 14 марта, во Львовский госпиталь прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталия Арестова.

"Вчера 14.03 во Львовский госпиталь прибыл борт с ранеными и больными бойцами. Среди них есть пациенты в тяжелом состоянии. Большинство потребностей обеспечиваются госпиталем, но есть и такие потребности, о которых будем просить у вас, наши неравнодушные украинцы", - написала она.

В частности, бойцам нужны атрибуты первой необходимости: вода, одежда и другое.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали впечатляющую историю о бойце АТО Вадиме Лелешко с позывным "Бебеха", который в 20 лет ушел на войну с российскими оккупантами, получил боевое ранение и остался инвалидом.