Россиянин пытался голым улететь в Крым: опубликовано видео с безумцем

В московском аэропорту Домодедово голый мужчина прорвался на трап самолета "Уральских авиалиний" рейса "Москва-Симферополь".

Об этом сообщает российский "5 канал".

Мужчина после того, как прошел регистрацию на рейс, полностью разделся догола и побежал к самолету. Бежал он настолько быстро, что задержать его смогли только не трапе.

"Он кричал что он голый, потому что одежда ухудшает аэродинамику тела. Ему без одежды будет лететь ловчее", - рассказал один из очевидцев.

Напомним, что осуществление Россией регулярных авиарейсов в аэропорт Симферополя является нарушением государственной границы Украины на временно оккупированной территории. Нарушителями автоматически становятся и все пассажиры, летящие в Крым.

Авиасообщение между Украиной и Россией прекращено с 25 октября 2015 года из-за санкций, введенных обеими сторонами против авиакомпаний.

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2018 года в Киеве на станции метро "Красный хутор" по поезду прогуливался голый мужчина, который потом заперся в кабине машиниста.