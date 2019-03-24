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Оружие и миллионы долларов: новые детали спецоперации против крупнейших наркоторговцев в Украине

воскресенье, 24 марта 2019, 13:14

ГПУ совместно с СБУ пресекли деятельность тысячи наркоторговцев, у которых изъяли оружие и миллионы долларов.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

В ходе антинаркотической операции задержали организацию наркоторговцев общей численностью до 1000 участников. Они торговали наркотиками через интернет сайты и чат боты в мессенджере Telegram за криптовалюту. Организаторы создали сеть наркокурьеров, заложников, создавали криптокошельки и аккаунты на криптобиржах.

Они также занимались рэкетом, физическим насилием в отношении конкурентов. Членов своей организации наказывали отсечением пальцев.

"Силовики изъяли у нарушителей оружие, наркотики и около 10 миллионов долларов наличными. 20 организаторов наркосети получили надлежащие меры: арест или залог в 100 миллионов гривен, 300 миллионов гривен, рекорд - в 349 миллионов залога, 4 - ареста без права залога", - написал Луценко.

Напомним, в центре Киева группа активистов привязала к столбу молодого парня, который признался им в том, что торгует наркотиками.

Как сообщал "Апостроф", полиция арестовала одного из самых разыскиваемых преступников в Италии босса итальянского мафиозной группировки "Каморры" Марко Ди Лауро.

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