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В Днепре мужчина на улице встретил "русскую" смерть

понедельник, 25 марта 2019, 01:23

В Днепре мужчина умер в результате распития настойки боярышника.

Об этом сообщает ресурс Dnepr24.

Инцидент произошел на улице Ласточкина возле супермаркета АТБ. Там правоохранители заметили на асфальте лежащего мужчину, которому на вид около 25 лет. Полицейские подошли к нему и прощупали пульс, однако оказалось, что мужчина мертв.

Полиция вызвала "скорую" на место происшествия. В это время приятель погибшего, который также находился там, начал паниковать. Он не понимал что происходит и почему приехали медики. Врачи пытались оказать ему помощь, но тот начал кричать, сопротивляться и всех отталкивать.

"Позже мужчина немного успокоился и признался в том, что они с другом решили выпить настойку боярышника. В результате мужчину решили госпитализировать. Стоит отметить, что вокруг места происшествия было очень много пустых флакончиков настойки. Подробности происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в России из-за употребления настойки боярышника скончались много людей. Так, в результате отравления настойкой "Боярышник" в российском городе Иркутск умерли по меньшей мере 33 человека.

Как сообщал "Апостроф", по последним данным в российском Иркутске от отравления после употребления парфюмерного косметического средства "Концентрат для ванн "Боярышник" погибли 76 человек.

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