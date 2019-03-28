​На Донбассе ликвидирован боевик "Добрый": фото нового "героя бригады 200"

Бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе боевика незаконного вооруженного формирования Сергея Добрякова с позывным "Добряк".

Об этом сообщил офіцер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200_бригада 26.03.19 пополнилась очередным бойцом в р-не Белая Камянка Добряков "Добрый" Сергей из Харцызска, предположительно ужалил снайпер", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сеть выложили видео, на котором, как утверждается, запечатлена гибель одного из снайперов боевиков на Донбассе. На видео можно увидеть, как некто в форме и снайперской винтовкой ведет огонь, прячась в траве, затем стреляет в том же направлении из пистолета, а потом сзади него раздается взрыв и стрелок падает.

Ранее сообщалось, что 10 марта на Донбассе снайпер ликвидировал "народного милиционера" так называемой ДНР.