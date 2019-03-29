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Под Мариуполем погиб молодой десантник ВСУ: опубликованы фото

пятница, 29 марта 2019, 22:26

В пятницу, 29 марта, под Мариуполем в результате обстрела боевиков скончался украинский военнослужащий Костенюк Дмитрий.

Об этом сообщают на странице "Командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины" в Facebook.

Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрел из запрещенного вооружения - 120 миллиметровых минометов. Вследствие этого солдат ВСУ Костенюк Дмитрий Степанович получил осколочные ранения и скончался.

Отмечают, что за жизнь десантника, военные врачи боролись до последнего. Также огнестрельного-осколочные ранения получил еще один военный, но его состояние стабильное.

"Командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины и военной части выражает соболезнования родным и близким погибшего солдата Костенюка Дмитрия Степановича. Вечная слава и память Герою!!!", - говорится в сообщении.

Как написали на странице "Книга памяти павших за Украину" в Facebook, Дмитрий был десантником, а сам он родом из Черновцов. Без отца дома остались его двое несовершеннолетних детей.

"Ушел из жизни человек, который боролся за Украину, была патриотом своей Родины, настоящим воином...", - рассказали боевые товарищи Костенюка.

Как сообщал "Апостроф", в январе 2019 года на Донбассе в зоне проведения ООС погибли восемь украинских военных.

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