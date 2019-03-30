Борьба за независимость: в Барселоне столкнулись митингующие и полиция - видео

В Барселоне задержали семь человек во время столкновений с радикальными каталонским сепаратистами.

Как сообщает местная пресса, задержали людей, которые протестовали против политического митинга новой ультраправой партии.

По данным местной полиции, пять человек получили незначительные ранения.

Трех протестующих взяли под арест. В полиции заявили, что арестованные напали на человека, прибывшего на площадь в центре Барселоны, чтобы посетить митинг крайне правой партии Vox.

Кроме того, сепаратисты бросали камни и жгли костры посреди улицы во время столкновений с силовиками.

Ранее "Апостроф" сообщал, что празднование годовщины референдума в Барселоне переросло в конфликты с полицией.