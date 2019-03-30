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Недолго пожил после дня рождения: в сети показали фото ликвидированного боевика-пулеметчика ДНР

суббота, 30 марта 2019, 03:32

На Донбассе ликвидировали боевика так называемой ДНР Худякова Станислава.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Рядовой пулеметчик незаконного вооруженного формирования (НВФ) попал в "бригаду 200" 19 февраля 2018 года. О его смерти стало известно недавно. Также по имеющейся информации Худяков Станислав Сергеевич родился в городе Снежное Донецкой области 8 февраля 1988 года. Худяков вступил в ряды НВФ еще 25 ноября 2014 года.

При каких обстоятельствах его ликвидировали - также неизвестно. По данным блогера, обстоятельства его смерти требуют уточнения.

Как сообщал "Апостроф", боевик ДНР Сергей Довбня, о смерти которого стало известно 18 марта 2019 года, оказался жертвой естественной смерти.

Также стало известно, что на Донбассе ликвидирован боевик "Псих" из батальона писателя-боевика Прилепина.

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