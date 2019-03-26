Ликвидирован судьбой: новые детали пополнения "бригады 200" у боевиков

Боевик ДНР Сергей Довбня, о смерти которого стало известно 18 марта 2019 года, оказался жертвой естественной смерти.

Об этом, как пишет блогер Necro Mancer, свидетельствуют данные, обнаруженные в соцсетях.

В частности, о гибели Довбни рассказали в одной из групп в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте.

Сообщается, что 32-летний Довбня, воевавший на стороне боевиков, в феврале 2019 года решил сделать "перезагрузку в своей голове" и уехал на заработки, чтобы накопить денег на свадьбу. Сообщается, что 17 марта он лег спать и уже не проснулся.

Стоит отметить, что информации о том, в какой стране он пребывал на заработках – нет, однако сообщается, что тело доставляли в Украину на авто около 20 часов. Можно допустить, что речь идет о России.

Тем временем в сети отмечают, что война и здоровье несовместимы, а также отмечают, что боевик, бежавший от войны, был "ликвидирован судьбой".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о загадочной смерти полковника ФСБ, воевавшего на Донбассе.

Помимо этого, в сети также опубликовали документы и фото другого наемника Путина из "бригады 200" на Донбассе.

Также стало известно, что на Донбассе ликвидирован боевик "Псих" из батальона писателя-боевика Прилепина.