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На Сумской в Харькове мужчина получил пулю в живот: фото и видео с места ЧП

воскресенье, 31 марта 2019, 12:30

В субботу, 30 марта, в центре Харькова 35-летний мужчина получил пулю в живот.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел на улице Сумская в 17:57. По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них выстрелил в оппонента из травматического пистолета с резиновыми пулями.

Пострадавшим оказался 35-летний житель города Купянск Харьковской области. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу. Медики оценили его состояние как удовлетворительное.

"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. На поиски злоумышленника ориентированы наряды полиции", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в харьковского бизнесмена, владельца юридической компании "Легион" Владислава Безрука стреляли 10 раз.

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