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Нетрезвый украинский военный устроил смертельное ЧП на Донбассе

понедельник, 08 апреля 2019, 16:52

В конце марта на Донбассе нетрезвый украинский военный взорвал блиндаж во время ссоры.

О чрезвычайном происшествии сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Ссора привела к тому, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выдернул чеку и кинул гранату в тот же блиндаж, где сам находился. Сам при смерти, один убитый, второй – раненый", - рассказал о трагическом случае прокурор.

Матиос подчеркнул, что часто причиной небоевых потерь ВСУ становятся ДТП, неосторожное обращение с оружием, спиртные напитки, болезни, суициды и отношения не по Уставу.

Военный прокурор добавил, что психологическое состояние украинских военных, которые находятся на Донбассе, усугубляется принятием алкоголя и работой иностранных спецслужб, поставляющих им наркотики.

"Наркотики поставляют организованными группами местные жители, проживающие на неподконтрольной украинским властям территории", - резюмировал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине прошли полевые испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, который помогает определять местоположение орудий врага.

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