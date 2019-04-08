Под Киевом главврач украл у больницы машину "скорой": подробности скандала

В Киевской области главврач украл у больницы автомобиль "скорой" помощи.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, мужчина подделал документы, по которым списал из собственности больницы автомобиль и средства в размере 200 тысяч гривен, выделенные на его ремонт. Следствие установило, что врач передал предпринимателю автомобиль вместе с документами регистрации, якобы для проведения диагностики и ремонта.

В отношении главного врача открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч.1 ст. 366 (служебный подлог) и ч.1 ст.357 (завладение официальными документами путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном из корыстных побуждений и в иных личных интересах) УК Украины.

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