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Возвращается: в Крыму появился поезд из трагической истории крымских татар

понедельник, 08 апреля 2019, 23:58

В сети появилось фото поезда с лозунгом "освободителей", которые депортировали крымских татар.

Об этом сообщает "Крымский бандеровец" в Twitter.

"Крым. Яны-Капу (Красноперекопск). Поезд поБеды. В составе находится вагон, на котором написано "Слава воинам-освободителям". В таких вагонах "освобождали" Крым от крымских татар. Уже повторяют", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", европейский союз призвал Россию прекратить противоправные действия против крымских татар.

Ранее сообщалось, что в России заявили о задержании десятков крымских татар, которых обвинили в участии в международной организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в РФ террористической.

Также известно, что 27 марта, в оккупированном Крыму российские силовики проводили массовые обыски в домах, как минимум, 25-ти крымскотатарских семей.

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