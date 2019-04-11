РУС. | УКР.

четверг, 11 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 апреля

07:31
Аякс - Ювентус: видеообзор матча
07:27
В сети волна гнева из-за кассира-украинофоба в супермаркете Киева: опубликовано фото
07:14
Украинские военные получили бомбардировщик Су-24: первое фото
06:59
Манчестер Юнайтед - Барселона: видеообзор
06:57
Массовая драка в Киеве на акции протеста против российских артистов: новые подробности и видео
06:48
Жестокое убийство украинки в США: появились новые жуткие подробности
06:30
Гороскоп на 11 апреля: Раки попадутся на лжи, а Девы будут слишком ревнивы
06:29
Появилась яркая видеопародия на Порошенко и Зеленского
05:42
Дожди и похолодание: синоптики дали свежий прогноз погоды для Украины
04:38
​Ученые нашли останки "доисторического Ктулху" и показали, как выглядит чудище
03:32
В сети язвят над судьбой одноногой "ополченочки", воевавшей на Донбассе: фото
02:28
Боевики запаниковали из-за бесшумных украинских снайперов: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети волна гнева из-за кассира-украинофоба в супермаркете Киева: опубликовано фото

четверг, 11 апреля 2019, 07:27

Продавца гипермаркета "Эпицентр", расположенного в Киеве по адресу Кольцевая дорога, 1Б, обвиняют в откровенной украинофобии.

Жалобу на сотрудницу в Facebook опубликовал Александр Лозовой.

Александр Лозовой - не единственный, кто выразил недовольство работой кассира.

"Человек, который зарабатывает на украинцах в "Эпицентре", обзывает их нацистами просто на своем рабочем месте. Понимаю, что и кассирша даже не знает разницы между словами "нацист" и "националист", не знает о правах потребителей, среди которых есть право на получение информации на государственном языке. И это право такое же важное, как и право не слышать хамства от работников торговли и не быть обманутым", - пишет Тамара Лозовая.

Примечательно, что под ее постом появилась официальная реакция представителей гипермаркета.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве в одном из популярных супермаркетов в продаже оказалась рыба с глистами.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: