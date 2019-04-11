В сети волна гнева из-за кассира-украинофоба в супермаркете Киева: опубликовано фото

Продавца гипермаркета "Эпицентр", расположенного в Киеве по адресу Кольцевая дорога, 1Б, обвиняют в откровенной украинофобии.

Жалобу на сотрудницу в Facebook опубликовал Александр Лозовой.

Александр Лозовой - не единственный, кто выразил недовольство работой кассира.

"Человек, который зарабатывает на украинцах в "Эпицентре", обзывает их нацистами просто на своем рабочем месте. Понимаю, что и кассирша даже не знает разницы между словами "нацист" и "националист", не знает о правах потребителей, среди которых есть право на получение информации на государственном языке. И это право такое же важное, как и право не слышать хамства от работников торговли и не быть обманутым", - пишет Тамара Лозовая.

Примечательно, что под ее постом появилась официальная реакция представителей гипермаркета.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве в одном из популярных супермаркетов в продаже оказалась рыба с глистами.