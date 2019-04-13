Стала известна фамилия украинского морпеха, погибшего на Донбассе: фото

В пятницу, 12 апреля, в результате обстрела оккупантов на Донбассе умер старший матрос Лисаковский Владимир.

Об этом сообщают на странице "Командование морской пехоты ВМС ВСУ" в Facebook.

Морской пехотинец получил ранения 11 апреля, когда боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Гранитное Донецкой области.

"Более суток за его жизнь боролись врачи, однако смерть оказалась сильнее. До последнего вздоха Владимир оставался верным украинскому народу, своим боевым собратьям, клятве морского пехотинца - быть отважным воином, преданным защитником, искренним собратом", - отметили в ВСУ.

Также на странице Владимира Лисаковского в Facebook под фотографиями друзья и собраться пишут слова соболезнования.

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