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Два века строили — за час сгорело: фото собора Парижской Богоматери до и после пожара

вторник, 16 апреля 2019, 07:34

15 апреля в Париже масштабный пожар практически полностью уничтожил мировой памятник истории и архитектуры - собор Парижской Богоматери.

Пользователи социальных сетей активно публикуют фотографии со своих поездок в столицу Франции, а именно из пострадавшего от пожара собора.

Также в сети появились и свежие фотографии того, что сделал пожар с памятником истории и архитектуры.

Известно, что к утру 16 апреля пожарным удалось затушить возгорание. Местные правоохранители сообщают, что во время инцидента никто не пострадал.

На борьбу с огнем прибыли сотни пожарных, люди встречали борцов с огнем аплодисментами. Власти Франции уже заявили, что собор будет обязательно восстановлен. Оценить ущерб от пожара пока невозможно.

Фотографии до пожара:

Фотографии после пожара:

Ранее "Апостроф" сообщал, что соцсети в шоке обсуждают разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери.

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