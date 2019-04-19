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Богатые родители и дедушка из МВД: новые подробности о подозреваемом в громком убийстве в Тернополе
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Богатые родители и дедушка из МВД: новые подробности о подозреваемом в громком убийстве в Тернополе

пятница, 19 апреля 2019, 08:27
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Родственники жертвы парня-"демона" Андрея Горбатюка переживают, что мужчину могут освободить от уголовной ответственности из-за связей его близких.

Как рассказал дедушка погибшей, отец Горбатюка был миллионером. Он, со слов мужчины, владел своим стекольным заводом. Сейчас мать убийцы также проживает с богатым мужчиной.

Родственник убитой добавил, что дедушка Горбатюка был начальником милиции.

"Я боюсь, чтобы дело не замяли", - сказал он.

При этом мужчина призвал прессу принять участие в следственном эксперименте с Горбатюком.

Горбатюка обвиняют в убийстве своей знакомой Татьяны Подвашецкой в ночь на 16 апреля. Судебно-медицинский эксперт зафиксировал на теле потерпевшей более 50 колото-режущих ран. Известно, что она умерла в результате большой потери крови.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Горбатюка оставили под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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