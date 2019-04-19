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"Покушение" на Порошенко в прямом эфире: что известно

пятница, 19 апреля 2019, 23:30
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В Национальной полиции опровергли информацию о том, что на линию "102" поступал звонок о минировании студии "Суспильного", куда приехал действующий президент и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Мы позвонили начальнику главного правления Нацполиции города Киева Андрею Крищенко, и он возразил, сказал, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Также "Укринформ" отмечает, что по предварительной информации, звонок о минировании студии был сделан с территории РФ.

Напомним, ведущая теледебатов в студии "Суспильного" заявила, что в зале есть человек, который может совершить теракт. Позже появилось сообщение о том, что теракт может быть связан с покушением на действующего президента Украины Петра Порошенко, который прибыл в студию для участия в теледебатах. Однако президент отказался покинуть студию.

Его оппонент, кандидат в президенты Владимир Зеленский, на "Суспильное" не приехал.

Как сообщал "Апостроф", 19 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский" прошли дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

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