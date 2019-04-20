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Избиение учителем 6-классника под Херсоном: новые подробности и неожиданная реакция школы

суббота, 20 апреля 2019, 14:59
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В школе в Новой Каховке, где произошло избиение 6-классника, отрицают факт побоев и унижений со стороны учителя физкультуры по отношению к своему ученику.

Об этом сообщают "Факты".

Мать пострадавшего мальчика говорит, что у произошедшего был свидетель – мальчик из параллельного класса.

"Он сразу сказал, что готов все это рассказать полиции. Но только полицейские пока никого не опрашивали. Сказали, что расследование проводит руководство школы. А в школе утверждают, что сын врет. Но мой ребенок точно не стал бы такое придумывать. К тому же я видела его состояние — когда он вернулся из школы, на нем лица не было", – говорит мать ребенка.

"Я сразу же позвонила классному руководителю. Сказала, что мы этого так не оставим и будем обращаться в полицию. Она просила меня этого не делать, чтобы не раздувать скандал. В понедельник, 15 апреля, я пошла по этому поводу к директору. Сын тоже вышел на занятия, но в школе ему стало плохо. Мне пришлось забрать его с уроков. Сын жаловался на боль в сердце и на покалывание в левой руке. Я отвезла его в больницу, где поставили диагноз: межреберная невралгия, вегетососудистая дистония. До случая с физруком сын был полностью здоров. Возможно, это появилось на фоне нервного напряжения", – добавляет она.

Однако в администрации школы семье не принесли даже извинений. Там утверждают, что школьник выдумал избиения и унижения, а учитель физкультуры не делал ничего подобного.

"Говорят, что сын плохо себя ведет, плохо учится. Он действительно не отличник, учится средне. Но разве это повод, чтобы вот так унижать ребенка? Разве может педагог применять такие методы?! И кстати, по поводу его плохого поведения мне до этого случая никто ничего не говорил, меня ни разу не вызывали в школу. Физрук вообще не идет со мной на контакт. Я обратилась в полицию. Но там говорят, что максимум что можно предъявить учителю — это обвинение в мелком хулиганстве. Побои мы не снимали, потому что их нет. Но он унижал моего сына и издевался над ним! Теперь ребенок не хочет ходить в школу. Говорит, что боится встретить в коридоре этого учителя", – рассказывает мать школьника.

В то же время, в Днепрянской общеобразовательной школе, где произошел инцидент, журналистам рассказали, что учитель физкультуры не виновен.

"Все дети написали объяснительные записки, из которых следует, что по отношению к этому ребенку со стороны учителя не было физического насилия. Да и как такового конфликта фактически не было. Дети обливались водой, и учитель отреагировал на ситуацию… Он сделал ребенку замечание, повысил голос. Все. Насилия не было. Ребенок, о котором идет речь, учится плохо, у него проблемы с поведением. Его мама обратилась в полицию и сообщила то, что ей рассказал сын. Сама она этого инцидента не видела. А ребенок мог сказать что угодно. Дело в том, что его слова никто не подтвердил. Учитель физкультуры в своей объяснительной тоже написал, что того, в чем его сейчас обвиняют, не было. Это прекрасный педагог, учитель высшей категории. Кстати, сотрудники полиции в школу не приходили. Думаю, если бы там действительно произошло что-то серьезное и у ребенка, не дай Бог, были побои, полиция бы уже была в школе. Учитель же всего-навсего повысил голос", – заявила директор школы Раиса Фединяк.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Новокаховском районе Херсонской области учитель физкультуры избил ребенка – ученика шестого класса.

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