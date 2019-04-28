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Благодатный огонь прибыл в оккупированный Крым: трогательные фото

воскресенье, 28 апреля 2019, 20:36
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28 апреля на КПВВ "Каланчак" состоялась передача Благодатного огня в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы.

Как указано на официальной странице в Facebook, военным капелланом Херсонского отряда Отцом Игорем совместно с заместителем Председателя Херсонской областной государственной администрации Сергеем Тригуб и руководством Херсонского отряда передано Благодатный огонь из Иерусалима Владыке Клименту архиепископу Симферополському и Крымском ПЦУ для верующих, проживающих на ТОТ АР Крым.

Напомним, 28 апреля Благодатный огонь также был передан на оккупированные территории Донбасса.

Как сообщал "Апостроф", 27 апреля в Украине впервые в истории объединенной Поместной Украинской православной церкви прибыл Благодатный огонь из Иерусалима.

Огонь доставила делегация из 30 человек, в состав которой входили священнослужители, ветераны ООС, украинские политики, меценаты, а также представители власти и общественные деятели.

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