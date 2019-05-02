В Одессе произошло смертельное ЧП с украинским военным

В Одесском порту покончил с собой украинский военнослужащий, служащий на флоте.

Об этом уведомили в отделе коммуникации местной полиции, передает издание УНН.

Информация о суициде публично не оглашалась, однако полицейские подтвердили представленные сведения.

"Действительно, такой случай был", - сообщили в полиции.

Журналисты отметили, что суицид, по неофициальным данным, произошел на малом бронированном артиллерийском катере ВМС Украины "Вышгород".

Полицейские отметили, что обстоятельства смерти военнослужащего еще выясняются, пока трагическому событию не предоставлено никакой правовой квалификации и уголовных дел по факту не было открыто.

Как сообщал "Апостроф", ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал об эпизоде на фронте в конце марта, когда нетрезвый украинский военный взорвал блиндаж во время ссоры с сослуживцами. Вследствие взрыва погиб один из сослуживцев виновника.